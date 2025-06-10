(القناة 12) الإسرائيلية : مبادرة بحبح تُحرك الجمود في مفاوضات الهدنة وحماس تبدي انفتاحاً

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، بأن المبادرة الجديدة التي طرحها الوسيط الأميركي-الفلسطيني بشارة بحبح، والتي تم الكشف عنها مؤخرًا، تأتي كمحاولة لإحداث انفراجة في مسار المفاوضات المتعثر بين إسرائيل وحركة حماس.ونقلت (القناة 12) الإسرائيلية عن مصدرين، أحدهما من الجانب الإسرائيلي والآخر دولي، بأن حركة (حماس) أبدت، ولو بشكل أولي، إشارات انفتاح نحو المقترح، ما قد يمهّد الطريق لتفاهمات مستقبلية، رغم أن التقديرات لا تزال حذرة.وأشارت القناة إلى أن "هذا التقدم النسبي في موقف حماس يُعزى بشكل كبير إلى ضغط قطري متزايد يُمارس على قيادة الحركة في الخارج، إضافة إلى إشارات إيجابية تتعلق بالمطلب الأساسي للحركة وقف الحرب".وبحسب القناة الإسرائيلية، فإن الصيغة المعدلة للمقترح تبدو أقل حدة وقد تُفهم بروح أكثر إيجابية، لا سيما إذا ترافقت مع ضمانات لفظية أميركية "غير مكتوبة" تؤكد الالتزام بالسعي الجاد نحو إنهاء الحرب.ونوّهت القناة إلى أنه "على الرغم من أن هذا التفاؤل الطفيف قد لا يدوم، كما حدث في محاولات سابقة، إلا أنه يبعث ببعض الأمل الحذر لدى الجهات المعنية بإدارة التفاوض، ويشير إلى بداية حراك جديد بعد فترة طويلة من الجمود".