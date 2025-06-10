استشهاد الصحافي مؤمن أبو العوف يرفع عدد شهداء الصحافة في غزة إلى 227

رام الله - دنيا الوطنأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد الصحافي مؤمن محمد أبو العوف خلال تأديته مهمة إنسانية شرق المدينة، برفقة ثلاثة من طواقم الإسعاف، ما يرفع حصيلة شهداء الصحافة في قطاع غزة منذ بدء العدوان إلى 227 صحافياً.وأدان المكتب في بيان رسمي استمرار استهداف الصحافيين، واصفاً ذلك بـ"الجريمة الممنهجة التي تهدف إلى طمس الحقيقة وإسكات الصوت الفلسطيني".ودعا البيان الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحافيين العرب، وكافة المؤسسات الإعلامية العالمية، إلى إدانة هذه الانتهاكات، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة الدولية، وضمان حماية الصحافيين والعاملين في الحقل الإعلامي داخل قطاع غزة.