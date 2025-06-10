"التعليم": 16,382 طالبا استُشهدوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة التربية والتعليم العالي، إن 16,382 طالبا استُشهدوا و23,532 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على قطاع غزة والضفة.وأوضحت التربية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 16,245، والذين أصيبوا 25,959، فيما استُشهد في الضفة 137 طالبا، وأصيب 897 آخرون، إضافة إلى اعتقال 749.وأشارت إلى أن 917 معلما وإداريا استُشهدوا، وأصيب 4347 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتُقل أكثر من 196 في الضفة.ولفتت إلى أن 443 مدرسة حكومية وجامعة ومباني تابعة لها و91 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، فيما تعرض 60 مبنى تابعا للجامعات للتدمير بشكل كامل، و20 مؤسسة تعليمية تعرضت لأضرار بالغة، كما تعرضت 152 مدرسة و8 جامعات في الضفة للاقتحام والتخريب.يشار إلى أنه للعام الثاني على التوالي، يُحرم طلبة الثانوية العامة في غزة من التقدم للامتحان. وأشارت إلى تعطيل الدوام في مدارس مدينة نابلس، بسبب الاقتحام قوات الاحتلال المستمر منذ ساعات الصباح.ونوهت إلى أن 6 مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في مدينة القدس، ما زالت مغلقة منذ 8-5-2025.