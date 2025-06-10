غريتا تغادر وريما حسن إلى الاعتقال..الاحتلال يُخيّر نشطاء سفينة "مادلين" بين الترحيل أوالمحاكمة













رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأن سلطات الاحتلال خيّرت نشطاء سفينة "مادلين" الذين حاولوا الوصول إلى قطاع غزة، بين توقيع أوراق الترحيل أو العرض على القضاء الإسرائيلي، في وقت أعلنت فيه وزارة داخلية الاحتلال رفضها لما وصفته بـ"محاولات المس بسيادة إسرائيل".ووفق الهيئة، وقّعت الناشطة المناصرة للقضية الفلسطينية غريتا تونبرغ، مساء الثلاثاء، على أوراق الترحيل ومن المتوقع أن تغادر إسرائيل قريبًا. في المقابل، رفضت زميلتها في الرحلة، عضو البرلمان الأوروبي ريما حسن، التوقيع، ما أدى إلى نقلها إلى مركز اعتقال في منطقة جبلون شمالًا.وعقدت سلطات السكان والهجرة الإسرائيلية جلسات استماع لـ12 ناشطًا كانوا على متن السفينة، حيث وافق أربعة منهم على الترحيل وسيغادرون في رحلات جوية منفصلة خلال اليوم، فيما نُقل الثمانية الآخرون إلى مركز اعتقال، بانتظار عرضهم على محكمة إسرائيلية للبت في مصيرهم.وزعم وزير داخلية الاحتلال، موشيه أريبيل أن "إسرائيل لن تسمح بأي مساس بسيادتها من خلال استفزازات كهذه"، مشيدًا بما وصفه بـ"جهود موظفي الهجرة للحفاظ على أمن الدولة والنظام العام"، مضيفًا أنه أعطى تعليماته بمنع دخول النشطاء إلى إسرائيل مستقبلًا.وكان جيش الاحتلال قد أعلن، فجر الاثنين، عن سيطرة بحرية تابعة له على السفينة "مادلين" أثناء إبحارها نحو غزة، وعلى متنها 12 ناشطًا من جنسيات أوروبية، قالوا إنهم في مهمة إنسانية لكسر الحصار البحري عن القطاع. وأكد جيش الاحتلال أن عملية السيطرة تمت دون مقاومة من النشطاء.