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  • ثلاثة شهداء في قصف الاحتلال بمنطقة معن قرب الجامعة الإسلامية شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

  • إطلاق نار كثيف من مسيّرة "كواد كابتر" في محيط مبنى جمعية الهلال الأحمر في حي الأمل بخان يونس

شؤون فلسطينية

17 شهيداً بنيران الاحتلال قرب مركز مساعدات (نتساريم) وسط قطاع غزة

17 شهيداً بنيران الاحتلال قرب مركز مساعدات (نتساريم) وسط قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مسؤول في جمعية الإغاثة الطبية، بأن عدد الشهداء جراء استهداف الاحتلال قرب مركز مساعدات (نتساريم) ارتفع اليوم، الإثنين، إلى 17 شهيداً.

وأكد المسؤول أن مراكز المساعدات تحولت إلى "مصائد موت"، مشيراً إلى أن هناك أناساً يموتون يومياً بفعل الاستهدافات المتكررة. وأضاف أن "الإصابات التي تقع قرب مراكز المساعدات مباشرة وقاتلة".

وأوضح أن الوجبة الغذائية التي توزع في هذه المراكز بسيطة جداً وغير كافية، مشيراً إلى أن "الناس يتساقطون في الشوارع من شدة الجوع".

واتهم المسؤول قوات الاحتلال باستهداف مباشر للأطقم الطبية العاملة في قطاع غزة خلال قيامها بعمليات الإنقاذ.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر طبية استُشهد 23 مواطنا وأصيب أكثر من 100 آخرين، بنيران الاحتلال الإسرائيلي وقصفه عدة مناطق بقطاع غزة.

وأضافت الصادر، أن ثلاثة مواطنين من عائلة واحدة استُشهدوا في قصف الاحتلال خيمة نازحين في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما شنت طائرات الاحتلال غارات على منازل المواطنين في حي بطن السمين بخان يونس.

وأصيب خمسة مواطنين بجروح، جراء استهداف مسيرة للاحتلال تجمعات للمواطنين في منطقة الدعوة وسط القطاع، عبر إطلاق قنابل بشكل مباشر.

وفي مدينة دير البلح، استهدفت طائرات الاحتلال محيط مقر الهلال الأحمر غرب المدينة، ما أدى إلى سقوط شهداء وعدد من الجرحى.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل دخانية في أجواء المناطق الشرقية من مدينة غزة.

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17 شهيداً بنيران الاحتلال قرب مركز مساعدات (نتساريم) وسط قطاع غزة

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