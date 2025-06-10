إصابات وتعطيل للدراسة خلال اقتحام واسع للاحتلال في البلدة القديمة بنابلس

نابلس - دنيا الوطنأُصيب نحو 15 مواطناً بحالات اختناق، فجر اليوم الثلاثاء، بينهم أطفال، جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للبلدة القديمة في مدينة نابلس.وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، عميد أحمد، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع الإصابات الناتجة عن إطلاق الاحتلال كميات كثيفة من الغاز، خلال مداهمات في عدد من حارات البلدة القديمة وسوق الخان.وأفادت مصادر صحفية ومحلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة بأكثر من 40 آلية عسكرية، تمركزت في وسط المدينة، وفرضت حصاراً على البلدة القديمة، معلنةً حظراً للتجوال حتى صباح الأربعاء.وذكرت المصادر أن جنود الاحتلال داهموا منازل ومحال تجارية، وفتشوها وعبثوا بمحتوياتها، فيما تمركز القناصة على أسطح المباني، واعتقل عدد من الشبان، خاصة في حارة الجوزة، كما تم تحويل منازل لثكنات عسكرية وتفجير أبواب محال تجارية.وأعلنت مديرية تربية نابلس تعطيل العملية التعليمية وتأجيل الامتحان الموحد إلى يوم الاثنين المقبل، حفاظاً على سلامة الطلبة والمعلمين. كما أعلنت الجامعات والمؤسسات الحكومية في المدينة تعليق دوامها اليوم للسبب ذاته.وفي وقت لاحق، أُصيب فتى يبلغ من العمر 17 عاماً برضوض بعد تعرضه للضرب من قبل جنود الاحتلال، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.