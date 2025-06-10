إسرائيل تدعو إلى إخلاء ثلاثة موانئ يمنية حتى إشعار آخر



وقد شنّت إسرائيل غارات عدة على اليمن، إحداها في السادس من أيار/ مايو الماضي، وألحقت أضرارا بالمطار الرئيسي في العاصمة صنعاء، وأودت بحياة عدد من المدنيين اليمنيين، إلى جانب غارات سابقة على مينائي رأس عيسى ومدينة الحديدة غربي البلاد.





رام الله - دنيا الوطندعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، إلى إخلاء موانئ رأس عيسى والحديدة والصليف في اليمن.وحذّر المتحدث باسم جيش الاحتلال الموجودين في تلك الموانئ بضرورة إخلائها حتى إشعار آخر.وكان جيش الاحتلال أصدر في 14 أيار/مايو الماضي تحذيرا بإخلاء ثلاثة موانئ في اليمن، وقال إن المناطق التي سيتم استهدافها هي رأس عيسى والحديدة والصليف، وذلك عقب وقت قصير من إعلانه أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا أُطلق من اليمن.وقبل ذلك بأربعة أيام قالت (القناة 13) الإسرائيلية إن سلاح الجو بدأ هجوما على موانئ الحوثيين في اليمن، بعدما أصدر تحذيرات لليمنيين بإخلاء ثلاثة موانئ.ويستهدف الحوثيون إسرائيل بالصواريخ، مساندةً للفلسطينيين في غزة، ويقولون إنهم مستمرون في ذلك ما دامت تواصل تل أبيب حرب الإبادة في القطاع، بعد هجمات بحرية سابقة ضد سفن إسرائيلية أو مرتبطة بها.