استشهاد ثلاثة مسعفين وصحفي بقصف إسرائيلي استهدفهم أثناء عملهم في مدينة غزة





وأفادت مصادر طبية في القطاع بأن أكثر من 60 شخصا استشهدوا منذ فجر الاثنين.



وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الاثنين، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 47 شهيدًا، بينهم شهيد واحد جرى انتشاله من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى 388 إصابة نتيجة الغارات الإسرائيلية المتواصلة.



وارتفعت الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 54,927 شهيدًا و126,615 مصابًا.



أما منذ بدء مرحلة التوغل البري المكثف في 18 آذار/ مارس 2025، فقد وثّقت الوزارة 4,649 شهيدًا و14,574 إصابة.











رام الله - دنيا الوطناستشهد ثلاثة مسعفين وصحفي، مساء الاثنين، بقصف إسرائيلي استهدفهم أثناء أداء واجبهم الإنساني بانتشال شهداء وجرحى عقب غارة استهدفت حي التفاح في مدينة غزة.وأفادت مصادر محلية باستشهاد المسعفين: حسين محيسن وبراء عفانة ورائد العطار، بعد قصفهم من قبل الاحتلال خلال انتشالهم جرحى من منطقة المحطة بشارع يافا في حي التفاح بمدينة غزة.وأضافت المصادر أن الصحفي مؤمن أبو العوف، استشهد برفقة المسعفين، في شارع يافا بمدينة غزة.