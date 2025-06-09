الشيخ: قرار الاحتلال هدم منازل بمخيمي جنين وطولكرم جريمة جديدة واستهتار بالقانون الدولي

رام الله - دنيا الوطنقال حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن قرار حكومة الاحتلال هدم مبان سكنية في مخيمي جنين وطولكرم، هو جريمة جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، وآخرها أوامر هدم 95 منزلا في مخيم جنينوأضاف الشيخ في تصريح نشره عبر حسابه على منصة (إكس)، اليوم الإثنين، إن هذا القرار يعكس استهتارا صارخا بالقانون الدولي وحقوق الانسان.وأكد أن استمرار استهداف مخيمات اللاجئين بالدمار والهدم لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة ويشكل محاولة ممنهجة لكسر إرادة شعب لن يتخلى عن حقه في الحياة والكرامة.وطالب الشيخ المجتمع الدولي بالتحرك فورا لوضع حد لهذه السياسات التصعيدية من قبل الحكومة الإسرائيلية ومحاولاتها لطمس قضية الشعب الفلسطيني.