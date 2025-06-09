شؤون فلسطينية

13 شهيدًا في سلسلة غارات إسرائيلية على خان يونس

13 شهيدًا في سلسلة غارات إسرائيلية على خان يونس
رام الله - دنيا الوطن
ارتقى 13 شهيدًا، بينهم أطفال ونساء، وأُصيب آخرون اليوم الإثنين، في سلسلة من الغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأكدت مصادر محلية ،أن سبعة مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون إثر قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية لخيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب المدينة. كما استشهد عدد من المواطنين في قصف استهدف بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، بينما فارقت امرأة الحياة متأثرة بجراحها التي أُصيبت بها في قصف سابق على المدينة.

وفي تطور آخر، استشهدت طفلة جراء إطلاق نار من قوات الاحتلال في منطقة الصناعة شمال غرب خان يونس، كما استُشهد مواطنان في قصف بمسيّرة استهدفت مجموعة من المدنيين في منطقة بطن السمين جنوب المدينة.

وفي السياق ذاته، قصفت مدفعية الاحتلال شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة، في وقت أعلنت فيه المصادر الطبية عن استشهاد 51 مواطنًا جراء الغارات الإسرائيلية التي طالت عدة مناطق منذ ساعات الفجر.

وبذلك، يرتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 إلى 54,880 شهيدًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى 126,227 مصابًا، وسط أوضاع إنسانية كارثية ونقص حاد في المساعدات والإمدادات الطبية.

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