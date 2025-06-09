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السعودية.. حظر العمل تحت أشعة الشمس

السعودية.. حظر العمل تحت أشعة الشمس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، بدء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة، اعتبارًا من يوم الأحد 15 يونيو 2025، الموافق 19 ذو الحجة 1446 هـ، وحتى 15 سبتمبر 2025، الموافق 23 ربيع الأول 1447 هـ، وذلك يوميًا من الساعة 12 ظهرًا حتى 3 مساءً.

ويشمل القرار جميع منشآت القطاع الخاص، ويأتي في إطار جهود الوزارة لحماية صحة وسلامة العاملين، وتوفير بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر المهنية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال السلامة والصحة المهنية.

وأكدت الوزارة على أهمية التزام أصحاب العمل بتنظيم ساعات العمل بما يتماشى مع القرار، حرصًا على سلامة العاملين من الأخطار المرتبطة بالتعرض المباشر لأشعة الشمس والإجهاد الحراري، مما يسهم في تقليل الإصابات المهنية وتحسين كفاءة بيئة العمل وزيادة الإنتاجية.

كما أصدرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني دليلاً إجرائيًا للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري، إضافة إلى دليل استرشادي خاص بالعمل في الأجواء الحارة، لتمكين أصحاب المنشآت من تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة.

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