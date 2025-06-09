ترمب ونتنياهو يبحثان هاتفياً الملف النووي الإيراني

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (يسرائيل هيوم) بانتهاء مكالمة دامت 40 دقيقة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن الملف النووي الإيراني والتطورات بالمنطقة.من جهتها، قالت (القناة 14) الإسرائيلية إن نتنياهو وترامب بحثا الملف النووي الإيراني مع تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران.كما نقلت هيئة البث عن مصادر أمنية أن إسرائيل لن تقبل بإمكانية استمرار تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية لفترة طويلة.وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصدر أمني قوله إن نتنياهو يجري حاليا مشاورات أمنية، عقب أنباء عن رفض إيران المقترح الأميركي.وفي وقت سابق، قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي سيتحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، عقب أنباء عن رفض إيران المقترح الأميركي بشأن برنامجها النووي.وكان ترامب أكد أنه حذر نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– من ضرب إيران عندما تحدثا آخر مرة يوم 22 من الشهر الماضي.ونقلت (جيرزواليم بوست) عن مصدر مطلع أن نتنياهو وترامب سيناقشان ملف إيران في الاتصال المرتقب، كما قالت (يسرائيل هيوم) بدورها إن المحادثة ستركز على إيران."التباسات"وتزامنا مع هذه التطورات، قالت إيران اليوم إنها ستقدم قريبا مقترحها بشأن الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة، بعدما وصفت عرض واشنطن بأنه يحتوي على "التباسات".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: "سنقدم قريبا مقترحنا إلى الجانب الآخر عبر سلطنة عُمان بمجرد إتمامه. إنه مقترح معقول ومنطقي ومتوازن، ونوصي بشدة الجانب الأميركي باغتنام هذه الفرصة". وفي مؤتمر صحفي، انتقد بقائي المقترح الأميركي قائلا إنه "يفتقر إلى العديد من العناصر".ولاحقا، قال نائب وزير الخارجية مجيد تخت روانجي إن إيران ستقترح "إطارا لاتفاق". وقال لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) "إذا توصلنا إلى اتفاق مبدئي بشأن هذا الإطار، فستبدأ مفاوضات معمقة حول التفاصيل".يذكر أن طهران وواشنطن أجرتا خمس جولات من المباحثات بوساطة عُمانية منذ نيسان/ أبريل الماضي، مع تأكيد الجانبين إحراز تقدم رغم التباين المعلن بينهما بشأن احتفاظ إيران بالقدرة على التخصيب. وتشكل هذه المسألة نقطة خلاف رئيسية، في حين تؤكد إيران حقها في مواصلة التخصيب لأغراض مدنية، الأمر الذي ترفضه الولايات المتحدة.وكان مسؤولون أميركيون قد كشفوا الشهر الماضي عن تباين في مواقف إدارة ترامب والحكومة الإسرائيلية بشأن المباحثات مع إيران في برنامجها النووي. وذكروا أن ترامب ونتنياهو خاضا نقاشا متوترا على وقع تخطيطٍ وعزمٍ إسرائيلي على ضرب المنشآت النووية الإيرانية لإفشال التفاوض.