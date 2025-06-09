شؤون فلسطينية

وفاة طفلة في خانيونس بسبب المجاعة والجفاف

وفاة طفلة في خانيونس بسبب المجاعة والجفاف
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
توفيت طفلة، مساء اليوم الاثنين بسبب المجاعة والجفاف في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، بحسب ما أفادت مصادر طبية في مستشفى ناصر الطبي بالمدينة.

وقالت المصادر الطبية: إن الطفلة توفيت في مستشفى الأطفال والولادة بخانيونس، إثر سوء التغذية نتيجة المجاعة الحاصلة في قطاع المحاصر.

وأوضحت أن آلاف الأطفال يعانون من أعراض سوء التغذية بسبب حصار الاحتلال المشدد على قطاع غزة، وإغلاقه كافة المعابر ومنعه إدخال المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية من الغذاء والماء والدواء وحتى الوقود، منذ 100 يوم تقريبا.

وفي تصريح سابق له، قال مدير الإغاثة الطبية في جنوب غزة بسام زقوت إن قطاع غزة أصبح مكانا للموت، ونسبة المجاعة وصلت 100%.

ومنذ الساعات الأولى للحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، شكل سلاح التجويع، خاصة شمال غزة، جزءا من جريمة الإبادة الجماعية والقتل والحصار والتدمير.

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