دولي

اكتمال المرحلة الأولى من تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

اكتمال المرحلة الأولى من تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا
عملية تبادل جديدة بين روسيا وأوكرانيا
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت وسائل إعلام روسية، الاثنين، نقلاً عن وزارة الدفاع، أن روسيا وأوكرانيا نفذتا عملية لتبادل أسرى الحرب شملت شبانا تقل أعمارهم عن 25 عاما.

وأفادت وكالة (ريا نوفوستي) الروسية بعودة أول مجموعة من أسرى الحرب الروس الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما من الأراضي التي تسيطر عليها كييف وذلك في إطار اتفاقيات إسطنبول.

وأضافت: "في المقابل تم نقل عدد مماثل من أسرى الحرب من القوات المسلحة الأوكرانية".

ولم يكشف أي من الجانبين عن عدد الأسرى الذين تم تسليمهم خلال عملية التبادل.

وهذه هي أول مجموعة من أسرى الحرب يتم تبادلها منذ اجتماع عقد في الثاني من حزيران/ يونيو في إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا وتم الاتفاق فيه على إجراء عملية تبادل جديدة.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن عملية تبادل أسرى جديدة مع روسيا جارية وستتواصل على مراحل في "الأيام المقبلة"، معلنا أن كييف تسلمت من موسكو المجموعة الأولى من السجناء.

وذكر زيلينسكي، على مواقع التواصل الاجتماعي: "اليوم، بدأت عملية تبادل، وستستمر على مراحل خلال الأيام المقبلة".

وأضاف: "من بين الذين نعيدهم الآن الجرحى، والمصابون بجروح بالغة، ومن تقل أعمارهم عن 25 عاما".

وكتب الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي على موقع (إكس) قائلا: "لقد عاد جنودنا إلى بلادهم"، مؤكدا عودة جنود شباب وآخرين مصابين بجروح خطيرة، دون أن يكشف عددا محددا.

وأوضح الرئيس الأوكراني أن عملية التبادل كانت "مركبة"، وأعرب عن أمله أن يتم تنفيذ اتفاق اسطنبول بشكل كامل.

وأشار إلى أن عمليات التبادل "سوف تستمر على عدة مراحل خلال الأيام المقبلة".

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