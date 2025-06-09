تصعيد غير مسبوق: روسيا تطلق 479 مسيّرة على أوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنفي تصعيد لافت على جبهة الحرب، أعلن سلاح الجو الأوكراني أن روسيا شنت هجومًا هو الأكبر من نوعه باستخدام الطائرات المسيّرة، حيث أطلقت 479 مسيّرة مفخخة على الأراضي الأوكرانية خلال ليل الأحد، بالإضافة إلى 20 صاروخًا، في الوقت الذي ترفض فيه موسكو دعوات كييف لوقف إطلاق النار.وأوضح الجيش الأوكراني في بيان نقله موقع "فرانس برس" أنه تمكن من إسقاط 460 من تلك المسيّرات، إلى جانب اعتراض 19 صاروخًا من أصل 20.وفي تطور آخر، أفادت القوات المسلحة الأوكرانية، صباح الاثنين، بأنها استهدفت طائرتين روسيتين في مطار سافاسليكا داخل الأراضي الروسية، يُعتقد أنهما من طرازي "ميغ-31" و"سو-30" أو "سو-34"، بحسب بيان على "تليغرام".كما سُجلت سلسلة من الانفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف وفي مقاطعة تشيرنيغوف شمالي البلاد، بالتزامن مع هجوم جوي روسي جديد قالت الإدارة العسكرية للعاصمة إن الدفاعات الأوكرانية تصدت له.من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 49 مسيّرة أوكرانية خلال الليل في أجواء جمهورية تشوفاشيا ومناطق كورسك ونيجني نوفغورود وفورونيج وأوريول وبريانسك وبيلغورود، مؤكدة تصديها لهجمات متكررة على الداخل الروسي.ميدانيًا، أعلنت موسكو أنها باتت على مشارف منطقة دنيبروبتروفسك شرقي ووسط أوكرانيا، في ظل استمرار العمليات القتالية العنيفة. وتظهر خرائط مفتوحة المصدر أن القوات الروسية سيطرت خلال أقل من شهر على أكثر من 190 كيلومترًا مربعًا من منطقة سومي، وأنها تتقدم حاليًا باتجاه مدينة كوستيانتينيفكا في دونيتسك من عدة محاور.وأكد الجيش الأوكراني أن قواته تتمركز بثبات على الجبهات لمنع أي اختراق روسي نحو دنيبروبتروفسك، واصفًا الوضع بالمُعقد لكنه قابل للصمود.وفي تصريحات لافتة، قال دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن تقدم القوات الروسية نحو دنيبروبتروفسك رسالة مباشرة لأوكرانيا: "إذا لم تقبل كييف بالواقع الجيوسياسي الجديد، فسنواصل التقدم على الأرض".وفيما يخص الجانب الإنساني، احتدم الخلاف بين الطرفين بشأن تبادل الأسرى ورفات الجنود. وادعت موسكو أن كييف تعرقل عمليات التبادل، في حين نفت أوكرانيا هذه المزاعم، متهمة روسيا بـ"تسييس الموتى" واستخدامهم لأغراض دعائية.من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه الليلي أن بلاده ستواصل جهودها لإتمام عمليات تبادل الأسرى، قائلاً: "الروس يمارسون ألاعيبًا سياسية قذرة حتى في القضايا الإنسانية، لكننا ملتزمون بتحقيق العدالة لجنودنا مهما كان الثمن". وأضاف أن المعارك في مناطق مثل بوكروفسك لا تزال ضارية، مشددًا على أهمية صمود القوات الأوكرانية.وتأتي هذه التطورات في وقت حرج، حيث أكد زيلينسكي أن استمرار الدعم الأميركي يشكل عنصرًا حاسمًا في قدرة بلاده على التصدي للهجمات الروسية.