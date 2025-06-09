شؤون فلسطينية

نادي الأسير: اعتقال المتضامنين من على متن "مادلين" امتداد لجرائم الاحتلال وانتهاكاته المنظمة

نادي الأسير: اعتقال المتضامنين من على متن "مادلين" امتداد لجرائم الاحتلال وانتهاكاته المنظمة
رام الله - دنيا الوطن
نادي الأسير الفلسطيني إنّ استهداف المتضامنين الدوليين واعتقالهم من على متن سفينة "مادلين" الإغاثية التي أبحرت لكسر الحصار على أبناء شعبنا في غزة، ما هو إلا جزء من عمليات الإرهاب المنظمة، وانتهاك جديد يُضاف إلى سجل الاحتلال الطويل من الجرائم والانتهاكات وجرائم الحرب والإبادة المستمرة بحقّ شعبنا في غزة.

وأضاف نادي الأسير أنّ الاحتلال، في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات المتضامنين لكسر الحصار المفروض على أبناء شعبنا في غزة الذين يواجهون الإبادة والتطهير العرقي والتجويع، يواصل جرائمه ويتجاهل أصوات الأحرار في العالم والنداءات لوقف الإبادة ورفع الحصار. ويسعى الاحتلال إلى ترسيخ حالة الاستثناء التي يعيشها بدعم من قوى دولية، باعتباره فوق القوانين والأعراف الدولية التي تحتكم لها الإنسانية.

وتابع نادي الأسير أنّ استهداف المتضامنين الدوليين ليس بالأمر الجديد، إذ يسعى الاحتلال إلى ملاحقة أي صوت يقف إلى جانب الفلسطيني، وقد شكّلت عملية استهداف المتضامنين سياسة ممنهجة اتبعها الاحتلال على مدار عقود، وتزايدت وتيرتها بعد الإبادة، حيث سجلت العديد من عمليات الاعتقال بحقهم واستهدافهم بإطلاق النار، خصوصًا من ساندوا الفلسطينيين في مواجهة الاستيطان، وها هم اليوم يتعرضون للاستهداف في محاولاتهم كسر الحصار.

ووجّه نادي الأسير التّحية إلى المتضامنين المعتقلين باعتبارهم صوتًا حرًا داعمًا للحق الفلسطيني، كما وجّه التحية لكل من يقف إلى جانب هذا الحق، وطالب العالم وكل الأحرار بحمل رسالتهم السامية في سبيل وقف الإبادة وكسر الحصار المتصاعد بحقّ شعبنا في غزة ووقف المجاعة. كما طالب بالضغط من أجل الإفراج عنهم والكشف عن مصيرهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي التي تُشكّل الجرائم فيها امتدادًا للإبادة الجماعية المستمرة.

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