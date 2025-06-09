دولي

إيران: الجولة السادسة من المفاوضات مع أميركا غير واضحة

إيران: الجولة السادسة من المفاوضات مع أميركا غير واضحة
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية - إسماعيل بقائي
رام الله - دنيا الوطن
أفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الإثنين، خلال مؤتمر صحفي: "بأن الجولة القادمة من المفاوضات غير واضحة".

وقال: "لا توجد في الوقت الراهن أي معلومات جديدة أو واضحة يمكن الإعلان عنها. وإذا تم اتخاذ قرار في هذا الشأن، فسيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب".

وتابع: "أما بشأن استمرار موجات العقوبات، وكما أشرت الأسبوع الماضي، فإن الادعاء بشأن وقف العقوبات لا أساس له من الصحة على الإطلاق".

وأوضح المتحدث: "هذا يدل مرة أخرى على انعدام مصداقية مزاعم الولايات المتحدة، ويعكس غياب الجدية لديها في مسار التفاعل والتفاوض.

وأكمل قائلا: "هذه التصرفات المتناقضة، خاصة في الوقت الذي تتحدث فيه أميركا عن رغبتها في الحوار، لا يمكن التوفيق بينها، ولا تزيدنا إلا شكًّا في نواياهم الحقيقية".

هذا وكشفت طهران أنها "ستقدم قريبا مقترحا جديدا للولايات المتحدة عبر سلطنة عُمان"، مشددة على أن الطرح الأميركي الحالي "غير مقبول".

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