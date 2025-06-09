شؤون فلسطينية

مستوطنون يهددون بهدم أكثر من 20 منزلاً في اللبن الشرقية

مستوطنون يهددون بهدم أكثر من 20 منزلاً في اللبن الشرقية
رام الله - دنيا الوطن
هدد مستوطنون، بهدم أكثر من 20 منزلاً في قرية اللبن الشرقية، تقع على الشارع الرئيسي الرابط بين مدينتي نابلس ورام الله.

ونشر مستوطنون في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، دعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي، تدعو جيش الاحتلال لهدم المنازل والبنية التحتية على الشارع الرئيسي لقرية اللبن الشرقية، لافتين إلى أنهم سيتظاهرون كل مساء في الــ7:30 بشكل يومي على المدخل الرئيسي القرية، وسط إقامة طقوس تلمودية وإغلاق القرية حتى يتم الهدم.

كما تضمنت دعوات المستوطنين، تحريضاً على القرية وأهلها، وبشكل خاص مدارسها الواقعة على الشارع الرئيسي.

يشار إلى أن المستوطنين أغلقوا مدخل القرية 7 مرات خلال الـــ12 يوماً الفائتة.

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