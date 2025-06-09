ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 54,927





كما أفادت بأن ما وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات منذ صباح اليوم بلغ ستة شهداء وأكثر من 99 مصاباً، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات إلى 127 شهيدًا وأكثر من 1,287 مصابًا.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023 بلغت 54,927 شهيدًا و126,615 مصابًا، مشيرة إلى أن عدداً من المفقودين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، الإثنين، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 47 شهيداً، بينهم شهيد انتشال، و388 مصاباً، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 نحو 4,649 شهيدًا و14,574 مصابًا.