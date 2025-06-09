العفو الدولية: اعتراض السفينة "مادلين" انتهاك للقانون الدولي



ودعت اللجنة في منشور على منصة (إكس) الناشطين في العالم إلى مواصلة دعم المتضامنين الذين اعتقلتهم إسرائيل على متن السفينة.



رام الله - دنيا الوطنقالت منظمة العفو الدولية، اليوم الإثنين، إن السفينة مادلين كانت تحمل مساعدات إنسانية في مهمة لكسر الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة المحتل، وكانت تقل مدنيين عزلاً.وأكدت المنظمة في تصريح لها، أن اعتراض السفينة يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، مشيرة إلى أن على إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، التزاماً قانونياً بضمان حصول المدنيين في غزة على الغذاء والدواء.من جانبها، وصفت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة اليوم الاثنين إسرائيل بأنها "دولة مجرمي حرب"، وذلك على خلفية اختطافها السفينة "مادلين" الإغاثية أثناء اقترابها من شواطئ القطاع الفلسطيني المحاصر.