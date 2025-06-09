"الصحة" بغزة: مستشفيات القطاع بلا كهرباء والمرضى يموتون اختناقاً

رام الله - دنيا الوطنأكد المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة، منير البرش، أن المستشفيات في القطاع باتت بلا كهرباء ولا وقود، ما أدى إلى وفاة مرضى اختناقًا نتيجة توقف أجهزة التنفس. وأوضح أن الوضع الصحي كارثي في ظل عجز تام عن تشغيل الأجهزة الطبية الحيوية.وأشار إلى أن الأطفال في الحضانات يفقدون حياتهم بسبب توقف الكهرباء وانعدام الوقود، في حين أن الأدوية القليلة المتبقية في الثلاجات مهددة بالتلف بعد انقطاع التيار الكهربائي، مما يفاقم الأزمة الطبية في القطاع المحاصر.وأضاف أن خطة ترشيد الكهرباء والوقود المعتمدة لا تكفي لتقديم العلاج وإنقاذ الأرواح، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة، حيث يمنع إدخال الوقود إلى المستشفيات عبر المنظمات الدولية، ما يعيق أي جهود للسيطرة على الكارثة الصحية المتفاقمة.