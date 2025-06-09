"الخارجية" تثمن جهود المتضامنين الدوليين على سفينة كسر الحصار وتطالب بحمايتهم

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنها تحيي المتضامنين الدوليين على متن سفينة كسر الحصار على قطاع غزة، وتثمن جهودهم وتحملهم مشاق ومخاطر عالية في البحر من أجل هذا الهدف الإنساني السامي في الوقوف إلى جانب شعبنا في القطاع، الذي يتعرض لأبشع أشكال الإبادة والتطهير العرقي والاضطهاد والتجويع.وطالبت الخارجية، المجتمع الدولي والدول كافة، الإصغاء لنداء الناشطين الدوليين ورسالتهم الإنسانية، وتدعوهم لاستجابات سريعة وفاعلة مع خطوتهم، وتوفير جميع أشكال الحماية لهم من بطش الاحتلال، وتلبية ندائهم في رفع الحصار عن شعبنا في القطاع ووقف جرائم الإبادة والتهجير وادخال المساعدات الإغاثية بشكل مستدام لهم ودون قيد أو شرط، تنفيذاً لعديد القرارات الأممية والأوامر الاحترازية.