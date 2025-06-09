(حماس) تدين اعتراض الاحتلال سفينة "مادلين" وتطالب بالإفراج عن المتضامنين

رام الله - دنيا الوطنأدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشدة ما وصفته بجريمة القرصنة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتراض السفينة التضامنية "مادلين" في المياه الدولية، ومنعها من إيصال مساعدات رمزية إلى سكان قطاع غزة.وأكدت الحركة في بيان لها، اليوم الإثنين، أن "اعتراض السفينة في عرض البحر يأتي في سياق مواصلة الاحتلال لحرب الإبادة والإرهاب المنظم ضد الشعب الفلسطيني، مشيدة بالمتضامنين من مختلف الجنسيات الذين واجهوا التهديدات بثبات وأكدوا أن "غزة ليست وحدها".ودعا البيان إلى "الإفراج الفوري عن المتضامنين، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامتهم، كما طالبت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بإدانة ما جرى، والتحرك العاجل لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.وهاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، سفينة "مادلين" التي تقل ناشطين دوليين ومتضامنين مع قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار المفروض عليه.وقال "ائتلاف أسطول الحرية"، في منشور على (تليجرام)، "انقطاع الاتصال مع سفينة مادلين، والجيش الإسرائيلي يعتلي سطحها".وكانت السفينة محاطة بزوارق حربية إسرائيلية، بينما حلقت طائرات مسيرة فوقها على ارتفاعات منخفضة، وسط حالة توتر بين المتضامنين على متنها، وفق بث مباشر سابق.