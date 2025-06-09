عاجل

  • ارتفاع عدد الشهداء في قصف الاحتلال خيمة نازحين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة إلى سبعة

  • مدفعية الاحتلال المتمركزة شرقي مدينة غزة تُجدّد قصفها باتجاه المناطق الشمالية من القطاع

  • مدير عام وزارة الصحة في غزة : الأدوية القليلة المتبقية في الثلاجات عرضة للتلف بعد انقطاع الكهرباء

  • مدير عام وزارة الصحة في غزة : الأطفال في الحضانات يموتون بسبب توقف الكهرباء وانعدام الوقود

دولي

نتنياهو يطلب تقليص شهادته في المحكمة بدعوى ارتباطه "بمكالمة سياسية مهمة"

نتنياهو يطلب تقليص شهادته في المحكمة بدعوى ارتباطه "بمكالمة سياسية مهمة"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت (القناة 12) الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيثمل أمام المحكمة المركزية في تل أبيب ضمن جلسات الاستجواب في ملفات الفساد الموجهة ضده..

ووفقا لـ(القناة 13) الإسرائيلية، فإن نتنياهو طلب تقليص مدة شهادته بدعوى ارتباطه بمكالمة سياسية "مهمة".

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات "1000" و"2000" و"4000"، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".

أخبار ذات صلة

نتنياهو يطلب تقليص شهادته في المحكمة بدعوى ارتباطه &quot;بمكالمة سياسية مهمة&quot;

نتنياهو يطلب تقليص شهادته في المحكمة بدعوى ارتباطه "بمكالمة سياسية مهمة"

سجن ضابط إسرائيلي رفض الخدمة احتجاجاً على استمرار الحرب بغزة

سجن ضابط إسرائيلي رفض الخدمة احتجاجاً على استمرار الحرب بغزة

بدء تنفيذ قرار ترامب بمنع دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة

بدء تنفيذ قرار ترامب بمنع دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة

حزب &quot;شاس&quot; يعلن دعمه لحل الكنيست

حزب "شاس" يعلن دعمه لحل الكنيست

احتجاجات وأعمال شغب وترامب يرسل الحرس الوطني.. ماذا يحدث في كاليفورنيا؟

احتجاجات وأعمال شغب وترامب يرسل الحرس الوطني.. ماذا يحدث في كاليفورنيا؟

مباحثات مصرية تركية حول آخر التطورات في غزة

مباحثات مصرية تركية حول آخر التطورات في غزة

المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال تغيب عن جلسة تبحث مسار إقالتها

المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال تغيب عن جلسة تبحث مسار إقالتها

ترامب يؤكد انتهاء علاقته بماسك ويحذّره من &quot;عواقب وخيمة&quot;

ترامب يؤكد انتهاء علاقته بماسك ويحذّره من "عواقب وخيمة"

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل طفلين من طمون بعد استدعائهما للتحقيق

الاحتلال يعتقل طفلين من طمون بعد استدعائهما للتحقيق

&quot;الخارجية&quot; تثمن جهود المتضامنين الدوليين على سفينة كسر الحصار وتطالب بحمايتهم

"الخارجية" تثمن جهود المتضامنين الدوليين على سفينة كسر الحصار وتطالب بحمايتهم

(حماس) تدين اعتراض الاحتلال سفينة &quot;مادلين&quot; وتطالب بالإفراج عن المتضامنين

(حماس) تدين اعتراض الاحتلال سفينة "مادلين" وتطالب بالإفراج عن المتضامنين

بلديات الساحل بغزة تناشد لإدخال الوقود لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي

بلديات الساحل بغزة تناشد لإدخال الوقود لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي

إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة الرام شمال القدس

إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة الرام شمال القدس

الطقس:أجواء حارة وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

الطقس:أجواء حارة وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

أسعار صرف العملات في فلسطين

أسعار صرف العملات في فلسطين

المجلس الوطني: اعتداء الاحتلال على سفينة كسر الحصار على غزة إرهاب دولة منظم

المجلس الوطني: اعتداء الاحتلال على سفينة كسر الحصار على غزة إرهاب دولة منظم

منوعات

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

معاقبة دعاة مشاهير سافروا للحج للترويج لشركات سياحية

معاقبة دعاة مشاهير سافروا للحج للترويج لشركات سياحية

زميلتها تكفلت بعلاجها.. وفاة فنانة كوميدية يحزن السوريين

زميلتها تكفلت بعلاجها.. وفاة فنانة كوميدية يحزن السوريين

وفاة &quot;سيدة المسرح العربي&quot; سميحة أيوب عن 93 عاما

وفاة "سيدة المسرح العربي" سميحة أيوب عن 93 عاما

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

&quot;كان يا ما كان في غزة&quot; يفوز بجائزة أفضل إخراج في &quot;كان&quot;

"كان يا ما كان في غزة" يفوز بجائزة أفضل إخراج في "كان"

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة &quot;هند رجب&quot;

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة "هند رجب"

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

بعد فيديو &quot;التحرش&quot;.. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

بعد فيديو "التحرش".. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

عربي

ليبيا..تجدد المعارك بين الميليشيات بعد انهيار الهدنة

ليبيا..تجدد المعارك بين الميليشيات بعد انهيار الهدنة

صحيفة: واشنطن وتل أبيب تقرران إنهاء مهمة (يونيفيل) في جنوب لبنان

صحيفة: واشنطن وتل أبيب تقرران إنهاء مهمة (يونيفيل) في جنوب لبنان

وزارة الإعلام اللبنانية تحذر مواطنيها من التفاعل مع المتحدثين باسم جيش الاحتلال

وزارة الإعلام اللبنانية تحذر مواطنيها من التفاعل مع المتحدثين باسم جيش الاحتلال

الحجاج يواصلون رمي الجمرات قبيل اختتام مناسك الحج

الحجاج يواصلون رمي الجمرات قبيل اختتام مناسك الحج