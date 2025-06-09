نتنياهو يطلب تقليص شهادته في المحكمة بدعوى ارتباطه "بمكالمة سياسية مهمة"



ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات "1000" و"2000" و"4000"، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.



وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".



رام الله - دنيا الوطنأفادت (القناة 12) الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيثمل أمام المحكمة المركزية في تل أبيب ضمن جلسات الاستجواب في ملفات الفساد الموجهة ضده..ووفقا لـ(القناة 13) الإسرائيلية، فإن نتنياهو طلب تقليص مدة شهادته بدعوى ارتباطه بمكالمة سياسية "مهمة".