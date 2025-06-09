سجن ضابط إسرائيلي رفض الخدمة احتجاجاً على استمرار الحرب بغزة

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن محكمة عسكرية إسرائيلية أصدرت حكمًا بالسجن لمدة 25 يومًا على ضابط احتياط برتبة نقيب، بعد رفضه الالتحاق بخدمة الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، بسبب معارضته لاستمرار الحرب على قطاع غزة.وأوضحت الصحيفة، أن الضابط عبّر عن رفضه مواصلة القتال والمطالبة بإعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، في ظل استمرار الحرب منذ أكثر من 20 شهرًا على التوالي.وفي سياق متصل، بلغ عدد الموقّعين على عرائض تطالب بوقف الحرب مقابل إعادة الأسرى حتى تاريخ 22 أبريل/نيسان الماضي نحو 143 ألف شخص، مع ارتفاع عدد العرائض بهذا الشأن إلى 58.