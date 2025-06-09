بدء تنفيذ قرار ترامب بمنع دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة

رام الله - دنيا الوطندخل قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي أصدره الأسبوع الماضي، بشأن منع مواطني 12 دولة من دخول الولايات المتحدة حيّز التنفيذ، صباح اليوم الإثنين.ويشمل القرار الذي اتخذ من أجل "حماية الولايات المتحدة من إرهابيين أجانب وتهديدات أخرى للأمن القومي" على ما جاء في الإعلان الرئاسي، مواطني كل من أفغانستان وبورما وتشاد والكونغو-برازافيل وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.وبررت الإدارة الأميركية التي تعتمد سياسة هجرة صارمة جدا، إدراجها على قائمة الحظر بغياب الإدارات الفاعلة في هذه البلدان للتدقيق بالمسافرين وميل مواطني بعضها إلى البقاء في الولايات المتحدة بعد انتهاء صلاحيات تأشيراتهم.كذلك، فرضت قيود على مواطني سبع دول أخرى للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة وهي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.