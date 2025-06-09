"الداخلية" بغزة: استشهاد ضابط وعنصر شرطة ومواطن بقصف إسرائيلي على النصيرات

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، عن استشهاد ضابط وعنصر من القوة الشرطية، بالإضافة إلى مواطن ثالث من المارة، وإصابة عدد آخر، جراء قصف إسرائيلي استهدف قوة شرطية أثناء أداء مهامها في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، الليلة الماضية.وقالت الوزارة في بيان لها، الإثنين، إن "القوة كانت تقوم بواجبها في الحفاظ على ممتلكات المواطنين وملاحقة عدد من اللصوص، عندما تعرضت للاستهداف".وأكدت الوزارة أن "الأجهزة الشرطية ستواصل تأدية واجبها الوطني والإنساني تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، رغم الاستهداف المتكرر من قبل الاحتلال".وأضافت أن "الاحتلال يراهن على نشر الفوضى والتخريب وسرقة المساعدات من خلال عملائه ورعايته لعصابات اللصوص، مؤكدة أن هذا الرهان "سيفشل ولن يكتب له النجاح".وطالبت وزارة الداخلية في بيانها "المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف استهداف عناصر الشرطة، معتبرة أن هذا يأتي ضمن مساعي الاحتلال لنشر الفلتان الأمني في قطاع غزة، وضمن سياسة "هندسة المجاعة" التي ينتهجها عبر منع إدخال المساعدات وتوزيعها من قبل المؤسسات الأممية".