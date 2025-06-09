شؤون فلسطينية

بلديات الساحل بغزة تناشد لإدخال الوقود لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي

بلديات الساحل بغزة تناشد لإدخال الوقود لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي
رام الله - دنيا الوطن
قالت مصلحة بلديات الساحل ان النقص يهدد بتوقف محطات تحلية المياه وأبار المياه وصهاريج نقل المياه خلال 48 ساعة القادمة على أبعد تحديد وخصوصا في المحافظات الوسطى والجنوبية .
وقالت ان ما هو متوفر من وقود الان لتشغيل مولدات الكهرباء في مرافق المياه والصرف الصحي لا يكفي لأكثر من 48 ساعة , وان عدم التدخل العاجل لمنع الإيقاف التام لهذه المرافق عن العمل سيضع حياة السكان والنازحين في بؤرة من العطش الشديد والمهدد للحياة في ظل الظروف المأساوية التي يعيشون .
واوضحت ان الحاجة أصبحت أكثر من ضرورة حياة للإبقاء على الخدمات المنقذة للحياة من خلال تأمين الحد الأدنى من امدادات المياه , وذلك من خلال التأمين العاجل لكميات الوقود اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء في مختلف المرافق المتاحة لإنتاج المياه من أبار ومحطات تحلية في مختلف المناطق السكانية ومراكز الايواء والنزوح.
واضافت في بيان لها :"في ظل الظروف المأساوية والتي ما زالت تضرب كافة مفاصل ومناحي الحياة على اختلافها وذلك نتيجة للحرب الطاحنة والشرسة المستمرة على كافة مناطق ومحافظات قطاع غزة منذ ما يقارب من عشرون شهرا ,والتي تجاوزت حدود الكارثة الإنسانية بمراحل متعددة ,ومع الانقطاع التام لإمدادات الكهرباء و استهداف وتدمير أكثر من 80% من البنية التحتية لمرافق وخدمات المياه والصرف الصحي وانعكاساته الكارثية المدمرة من الناحية التشغيلية والبيئية والصحية والقدرة على الإبقاء على الحياة لمعظم السكان والنازحين, والذين تم ابقائهم تحت الضغط وفي حالة نزوح مستمر باتجاه مناطق تفتقر الى الحد الأدنى من مقومات الحياة وخدمات المياه والصرف الصحي يصبح تشغل المولدات منفذ للحياة".
وذكرت مصلحة مياه بلديات الساحل انه وبالتنسيق مع سلطة المياه الفلسطينية وبالتعاون مع جميع المؤسسات الدولية الشريكة والفاعلة ,تعمل وما زالت مستمرة في العمل وأثناء فترة الحرب ووفق التفويض المناط بها ومسؤولياتها على تأمين برنامج إدارة توزيع وقود الديزل على كافة مرافق الأبار ومحطات الضخ ومحطات التحلية العاملة في قطاع غزة ,وذلك لتأمين مولدات الكهرباء في هذه المرافق وبما يؤمن حالة تشغيلية مقبولة أثناء فترات الطوارئ ويحقق الحد الأدنى من الخدمات المنقذة للحياة وتجنيب التجمعات السكانية وتجمعات النازحين مزيدا من المعاناة من الوصول الى حالة من العطش والتي أصبحت تقترب بسرعة في ظل النقص الحاد في امدادات الوقود.
وطالبت المصلحة جميع الأطراف الدولية والمحلية الفاعلة وكل من له علاقة وقدرة على المساعدة من أجل الضغط على الجانب الإسرائيلي للسماح بدخول وتوريد وتأمين امدادات الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء لمرافق المياه والصرف الصحي والذي أصبح ضرورة حياة في ظل الانقطاع التام لإمدادات الكهرباء منذ بداية الحرب ,وذلك لتفادي مزيدا من المأسي والأزمات في حال تفشي حالات العطش الشديد و التلوث وانتشار الأمراض المعدية في ظل الانهيار المضطرد للوضع الصحي العام في المناطق السكانية ومناطق النزوح.

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