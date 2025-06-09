(القناة 12) الإسرائيلية: تعديل جديد على مقترح الهدنة لمحاولة كسر الجمود في المفاوضات

نقلت (القناة 12) الإسرائيلية، اليوم الإثنين، القول عن مصادر وصفتها بـ"المطّلعة" أن الوسيط بشارة بحبح أجرى في الأيام الأخيرة تعديلًا على المقترح الذي قدّمه الوسيط الأمريكي (ويتكوف).





وأوضحت المصادر أن التعديل الذي أضافه بحبح يتضمن ضمانات أوضح لاستكمال وقف الأعمال القتالية بعد انتهاء مهلة الستين يومًا، وذلك في محاولة لكسر الجمود الذي يعرقل التوصل إلى اتفاق.





ووفقًا للتقرير، دعا بحبح إلى صياغة أكثر تحديدًا لبنود المقترح، على أمل أن يؤدي ذلك إلى دفع حركة حماس للموافقة تحت ضغط الوقت والضمانات المقدمة.





ورغم هذا التعديل، تشير التقديرات في إسرائيل إلى أنه لا يزال غير كافٍ لتجاوز الخلافات الجذرية بين الأطراف.





وفي السياق ذاته، نقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله لعائلات الأسرى: "عربة المفاوضات عالقة بالوحل".





من جانبه، أكد الوسيط الأمريكي ويتكوف لعائلات الأسرى: "لن أستسلم، لن أتوقف، وسأنجح. استمروا في الإيمان".

رام الله - دنيا الوطن