الطقس:أجواء حارة وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

رام الله - دنيا الوطناعلنت دائرة الارصاد الجوية ان الجو يكون اليوم الاثنين، حارا الى شديد الحرارة ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيفالى متوسط ارتفاع الموج.وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً بوجه عام ولطيفا في معظم المناطق،الرياح غربية الى شمالية غربيةخفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.الثلاثاء10/06/2025:يكون الجو حارا الى شديد الحرارةويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارةلتصبح اعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأربعاء11/06/2025: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود4درجات مئوية، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة،والبحر خفيف الى متوسطارتفاع الموج.الخميس12/06/2025:يكون الجو حارا الى شديد الحرارةويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارةلتصبح اعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.كما حذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، ومن خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة .