الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارات جديدة بالإخلاء شمال قطاع غزة





رام الله - دنيا الوطنجدد الجيش الإسرائيلي، صباح الاثنين، دعواته إلى سكان عدد من مناطق شمال وشرق قطاع غزة لإخلائها "بشكل فوري"، تزامناً مع تصعيد عملياته العسكرية البرية والجوية في القطاع.وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس"، أن التحذير يشمل مناطق جباليا، معسكر جباليا، البلدة القديمة، وأحياء النهضة، الروضة، السلام، النور، التفاح، الدرج، وتل الزعتر، مؤكداً أن الجيش "يعمل بقوة شديدة" في هذه المناطق.في الأثناء، أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بارتفاع عدد الشهداء إلى 47 منذ فجر الأحد، نتيجة الغارات الإسرائيلية المتواصلة، والتي تركزت على رفح، مدينة غزة، جباليا، ومخيم النصيرات. كما وسّعت القوات الإسرائيلية عملياتها في مدينة خان يونس، متقدمة في أحياء وسط وغرب المدينة التي أصبحت شبه خالية من السكان.وفي بيان عسكري، أعلن رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية، إيال زامير، إصدار أوامر بتوسيع الهجوم البري إلى مناطق إضافية داخل القطاع، مؤكداً أن العمليات ستتواصل "حتى استعادة جميع الرهائن والقضاء على قدرات حماس السياسية والعسكرية". وأضاف زامير أن الحركة "تخسر سيطرتها" على قطاع غزة، دون تقديم تفاصيل إضافية.