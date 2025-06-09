حزب "شاس" يعلن دعمه لحل الكنيست

رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم حزب "شاس" الإسرائيلي، آشر مدينا، أن الكتلة البرلمانية للحزب ستصوّت يوم الأربعاء القادم لصالح مشروع قانون حل الكنيست، وذلك خلال الجلسة العامة المقررة للقراءة التمهيدية.وأوضح مدينا في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية: "سنصوّت الأربعاء لصالح حل الكنيست. نشعر بخيبة أمل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتوقعنا أن يتدخل في الأزمة السياسية مبكرًا، كما بدأ يفعل فقط في الأيام الأخيرة".وتأتي هذه الخطوة في ظل حالة من التوتر داخل الائتلاف الحكومي، وتزايد الدعوات لانتخابات مبكرة على خلفية الانقسامات الحادة بشأن قانون التجنيد الإجباري والوضع السياسي الداخلي.