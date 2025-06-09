شؤون فلسطينية

البحرية الإسرائيلية تختطف سفينة "مادلين" وتعتقل الناشطين على متنها..فيديو

البحرية الإسرائيلية تختطف سفينة "مادلين" وتعتقل الناشطين على متنها..فيديو
رام الله - دنيا الوطن
شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، هجومًا على سفينة "مادلين" التي كانت تقل ناشطين ومتضامنين دوليين في محاولة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وأعلن "ائتلاف أسطول الحرية" عبر حسابه على "تلغرام" انقطاع الاتصال بالسفينة، مشيرًا إلى أن جنود الاحتلال صعدوا على متنها.

وأظهرت لقطات بث مباشر سابق للسفينة أنها كانت محاطة بزوارق حربية إسرائيلية، بينما كانت طائرات مسيّرة تحلق فوقها على ارتفاع منخفض، وسط حالة من التوتر بين المتضامنين.

وأقدمت القوات البحرية الإسرائيلية على اعتراض السفينة واعتقال جميع من كانوا على متنها، قبل سحبها إلى ميناء أسدود، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام عبرية.

ووفق مصادر من داخل "أسطول الحرية"، فقد اقتربت أربعة قوارب إسرائيلية من السفينة قبل أن يقتحمها الجنود ويسيطروا عليها دون مقاومة تذكر.

بدوره، أطلق رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، زاهر بيراوي، نداء استغاثة دعا فيه "العالم الحر" للتحرك العاجل والضغط على إسرائيل لضمان سلامة الناشطين والإفراج عنهم فورًا، مندّدًا بما وصفه بـ"الاعتداء السافر على العمل الإنساني".


 


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