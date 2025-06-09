الاحتلال يعترض السفينة "مادلين" ويعتقل ركابها ويخضعهم للتحقيق (فيديو)



ودعا لتحالف، في بيان له، إلى ممارسة ضغوط عاجلة على وزارات الخارجية المعنية لضمان سلامة النشطاء وتأمين الإفراج عنهم.



وأفادت مصادر من تحالف أسطول الحرية بانقطاع الاتصال تمامًا مع السفينة "مادلين"، فجر الاثنين، وأوضحت أن قوات من جيش الاحتلال صعدت على متنها واعتقلت طاقمها، في وقت كانت تواصل فيه الإبحار نحو شواطئ قطاع غزة حاملة مساعدات إنسانية.



فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، فجر الاثنين، بأن قوات من وحدة الكوماندوز البحري "شايطيت 13" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي سيطرت على السفينة "مادلين" في عرض البحر، واقتادتها باتجاه ميناء أسدود، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات في صفوف أي من الجانبين.



وقال وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، في بيان صدر عنه الاثنين، إنه وجّه تعليمات للجيش بعرض ما وصفه بـ"فيلم مشاهد الفظائع" التي وقعت في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر على ركاب سفينة "مادلين"، التي تم سحبها إلى ميناء أسدود بعد السيطرة عليها.



ووسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال فوق السفينة "مادلين" واستفزازات شملت رش مادة بيضاء غير معروفة على سطحها، أفاد تحالف أسطول الحرية، في وقت سابق، بأن الجيش الإسرائيلي قام بالتشويش على موجات الاتصال الخاصة بالسفينة المتجهة إلى غزة.



بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، فجر الاثنين، إن السفينة "مادلين" التي سيطر عليها جيش الاحتلال خلال توجهها إلى قطاع غزة، "تسير بأمان نحو السواحل الإسرائيلية"، وقالت إنه من المتوقع أن يتم "إعادة" الناشطين الذين كانوا متنها إلى دولهم.



وكانت الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت في وسقت سابق أن سلاح البحرية تواصل مع طاقم السفينة عبر نظام اتصالات مدني دولي، وأصدر تعليمات بتغيير مسارها بدعوى اقترابها من "منطقة محظورة"، وذلك تمهيدا لـ"السيطرة" على السفينة.



وقالت المقررة الأممية الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، في تصريحات تلفزيونية، إن القارب "مادلين" لم يشكّل أي تهديد أمني لإسرائيل، مشددة على أن الأخيرة "لا تملك أي سلطة قانونية لإيقافه في المياه الدولية".



وكانت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، ألبانيزي، قد أعلنت في وقت سابق فجر الاثنين، أن خمسة زوارق تابعة للبحرية الإسرائيلية طوّقت السفينة "مادلين" التابعة لأسطول الحرية والمتجهة إلى قطاع غزة.



وأشارت ألبانيزي إلى أن قبطان السفينة وجّه نداءً للفريق بالتحلّي بالهدوء، والجلوس في أماكنهم، وارتداء سترات النجاة. كما أبلغ طاقم "مادلين" القوات الإسرائيلية بأن السفينة تحمل مساعدات إنسانية، وأنهم ينوون مغادرتها بسلام.



وبث جيش الاحتلال الإسرائيلي صورا للحظة اعتقال جميع الأفراد من النشطاء الأجانب على متن السفينة مادلين.



السفينة 36



وكانت "مادلين" أبحرت مطلع حزيران/ يونيو الجاري من ميناء كاتانيا الإيطالي باتجاه قطاع غزة، في رحلة تهدف إلى كسر الحصار المفروض عليه من قبل إسرائيل.



وتحمل هذه السفينة على متنها 12 ناشطا من جنسيات متعددة، إضافة إلى مساعدات إنسانية تشمل الغذاء والدواء والمعدات الطبية.



ومادلين هي السفينة الـ36 ضمن ائتلاف أسطول الحرية، الذي يهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007.



وقد سُميت السفينة على اسم "مادلين كُلاب" أول فتاة فلسطينية احترفت صيد الأسماك في قطاع غزة، وقد فقدت والدها ومصدر رزقها بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية في تشرين الأول/أكتوبر 2023.





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رام الله - دنيا الوطنأعلن تحالف أسطول الحرية، اليوم الاثنين، أن المتطوعين على متن السفينة "مادلين" "تعرضوا للاختطاف من قبل قوات إسرائيلية".