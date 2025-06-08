فصائل المقاومة: مراكز توزيع المساعدات بغزة مصائد موت تهدف لتصفية القضية

رام الله - دنيا الوطنقالت فصائل المقاومة الفلسطينية إن مراكز توزيع المساعدات الأميركية تحولت لمصائد موت تستهدف أبناء الشعب الجياع في قطاع غزة، وتهدف إلى إنهاء مهمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وتصفية القضية الفلسطينية.ودعت فصائل المقاومة الفلسطينية، في بيان اليوم الأحد، إلى الضغط على إسرائيل والإدارة الأميركية للعودة إلى توزيع المساعدات عبر المؤسسات الأممية، كما طلبت من جميع المنظمات الحقوقية الدولية والعربية ملاحقة الشركة الأميركية التي تنفذ "دورا أمنيا مشبوها وتسببت في استشهاد أكثر من 126 مواطنا".وحذرت الفصائل أبناء الشعب الفلسطيني من "استدراجهم بوعود وهمية من الاحتلال أو مرتزقته من العملاء واللصوص"، وحذرت العائلات والمؤسسات من التجاوب مع مخططات العدو الإسرائيلي في خلق بدائل مشبوهة عن (أونروا).وحذرت مراكز حقوقية فلسطينية على نحو متكرر من مراكز توزيع المساعدات المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، التي تحولت إلى "مصائد للموت" يتم فيها استهداف الفلسطينيين وتعمد قتلهم.وبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، وفق الأمم المتحدة، دفعت إسرائيل 2.4 مليون فلسطيني في غزة إلى المجاعة، بإغلاقها المعابر منذ مطلع آذار/ مارس الماضي بوجه المساعدات الإنسانية، لا سيما الغذاء، وتواصل حرب الإبادة منذ أكثر من سنة وسبعة أشهر.