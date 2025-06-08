"الصليب الأحمر": نظام الرعاية الصحية بغزة يوشك على الانهيار التام



وقبل ساعات، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، ارتفاع عدد ضحايا "فخاخ" المساعدات الأمريكية الإسرائيلية إلى 125 شهيدا و736 مصابا وتسعة مفقودين، منذ 27 أيار/ مايو الماضي، بعد استشهاد 13 مواطنا وإصابة 153 آخرين بنيران الاحتلال، الأحد.



ولفتت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن "الأيام القليلة الماضية شهدت تصاعداً في وتيرة الأعمال العدائية حول المستشفيات القليلة المتبقية التي لا تزال قيد التشغيل بغزة".



كما دعت إلى الحفاظ على ما تبقى من مرافق رعاية صحية بالقطاع لتفادي مزيد من الخسائر في الأرواح.



وشددت اللجنة على أن "الطاقم الطبي يواجه تحديا بإنقاذ الأرواح في ظل استمرار تعرضه للرصاص الطائش، ما يعرّض سلامة العاملين بالمجال الطبي والمصابين على حد سواء للخطر، ويهدد استمرارية عمل المستشفى الميداني".





رام الله - دنيا الوطنحذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأحد، من أن نظام الرعاية الصحية في غزة يوشك على الانهيار التام، في إطار الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بالقطاع منذ أكثر من عام ونصف.وقالت اللجنة، في بيان، إن "أغلب المصابين الفلسطينيين في الحوادث الأخيرة في غزة كانوا يحاولون الوصول إلى مواقع توزيع المساعدات التابعة للآلية الأمريكية الإسرائيلية".