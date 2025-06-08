دولي

مباحثات مصرية تركية حول آخر التطورات في غزة

مباحثات مصرية تركية حول آخر التطورات في غزة
وزير الخارجية التركي ونظيره المصري
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره التركي هاكان فيدان في اتصال هاتفي، اليوم الأحد، التطورات في المنطقة، والوضع في قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن الاتصال يأتي في إطار التواصل الدوري لدعم العلاقات المصرية التركية وتبادل وجهات النظر إزاء التطورات في الشرق الأوسط، مشيرة إلى إشادة عبد العاطي بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المختلفة، والزيارات الثنائية رفيعة المستوى بين البلدين.

ونوهت بأن الوزيران "استعرضا التطورات في الشرق الأوسط، وعلى رأسها المستجدات في قطاع غزة على ضوء الكارثة الإنسانية واستمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة"، وأطلع الوزير المصري نظيره التركي على جهود بلاده "لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، فضلا عن دخول المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى غزة".

وشهد الاتصال، وفق البيان، تبادلا للرؤى بشأن التطورات في ليبيا فى ضوء المستجدات التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال الفترة الأخيرة، حيث أعرب الوزير عبد العاطي، عن موقف مصر الداعي للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، وملكية الليبيين الخالصة للعملية السياسية، مؤكدا أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت.

وفيما يتعلق بالتعاون الثنائي بين البلدين، أبدى عبد العاطي التطلع لمواصلة التعاون المشترك خاصة في مجال التعاون الاقتصادي والاستثمارى والتجاري بين البلدين، أخذا في الاعتبار الإمكانيات المتوفرة لدى البلدين الصديقين.

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