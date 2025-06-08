وزير الأوقاف: الدفعة الأولى من حجاج فلسطين ستغادر مكة فجر غدٍ الاثنين



وحول آلية عودة حجاج المحافظات الشمالية بعد قضاء أربعة أيام في المدينة المنورة، والبالغ عددهم 1,100 حاج، أوضح أن طواقم وزارة الأوقاف ستكون في استقبالهم في مطار الملكة علياء الدولي، ومن ثم سيتم نقلهم مباشرة إلى غور نمرين، تمهيدًا لوصولهم إلى الأراضي الفلسطينية.



أما حجاج المحافظات الجنوبية المقيمون في جمهورية مصر العربية، والبالغ عددهم 1,350 حاجا، فسيتم تفويجهم يوم الجمعة 13/06/2025، ومن ثم إعادتهم إلى القاهرة، بالتنسيق مع الجهات المصرية والفلسطينية المختصة.



ولفت نجم، إلى أن الوزارة ستواصل عملها وجهودها حتى عودة آخر حاج إلى أرض الوطن سالما، مشيدا بجميع الطواقم والجهات التي شاركت في إنجاح موسم الحج لهذا العام.



ووجّه، شكره وامتنانه للرئيس محمود عباس، ولرئيس الوزراء محمد مصطفى، على "متابعتهم الحثيثة وتوجيهاتهم الدائمة بضرورة تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، بما يضمن راحتهم وسلامتهم خلال تأدية المناسك".



وأوضح نجم، أن "موسم هذا العام سارت تفاصيله بدقة متناهية، وفق الخطة التي أعدّتها الوزارة مسبقا، بدءا من مغادرة الحجاج أرض الوطن، ووصولهم إلى الأراضي السعودية، مرورا بإقامتهم في المدينة المنورة ومكة المكرمة، وانتهاءً بأداء المناسك في المشاعر المقدسة، حيث تم تنفيذ جميع المراحل وفق المخطط الزمني والإداري المحدد مسبقًا".



كما أعرب عن "شكره لجميع الطواقم العاملة في خدمة الحجاج، بما في ذلك البعثة الإرشادية والوعظية، والبعثة الإدارية والطبية والإعلامية، وكافة الفرق المساندة"، مشيدا بالجهد الكبير الذي أبدوه خلال أداء مهامهم، مما ساهم في إنجاح الموسم بشكل متميز، فيما توجه بالشكر إلى سفارات دولة فلسطين في القاهرة وعمان والرياض، وإلى قنصلية فلسطين العامة في جدة، والهيئة العامة للمعابر والحدود، على "دورهم البارز وتعاونهم المثمر في تسهيل إجراءات سفر وعودة الحجاج، بما يعكس روح العمل الوطني المشترك لخدمة أبناء شعبنا".





رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية، رئيس بعثات الحج الفلسطينية محمد مصطفى نجم، أن الدفعة الأولى من حجاج دولة فلسطين سيغادرون مكة المكرمة يوم غدٍ الاثنين.وأوضح، أن الوزارة أنهت جميع الترتيبات بالتنسيق مع الجهات الرسمية الأردنية والفلسطينية، وتم الاتفاق على تفويج الحجاج على دفعتين لتسهيل إجراءات العودة وضمان راحة الحجاج.وأشار نجم إلى أن الدفعة الأولى من الحجاج ستغادر فجر يوم غد الإثنين، بواقع 75 حافلة تقل نحو 2,200 حاج، وستستمر المغادرة على مدار اليوم. فيما تغادر الدفعة الثانية فجر يوم بعد غد الثلاثاء، وتضم 700 حاج موزعين على 22 حافلة.أما بالنسبة لحجاج الجو، فسيغادر 300 حاج فجر يوم غد الإثنين، بينما سيغادر 600 حاج فجر يوم الثلاثاء، وذلك ضمن الترتيبات الجوية المتفق عليها مع الجهات ذات العلاقة.وفيما يخص حجاج الدفعة الإضافية من المحافظات الشمالية والجنوبية، أشار نجم إلى أنه سيتم تفويجهم إلى المدينة المنورة لقضاء 4 أيام، بدءًا من يوم بعد غد الثلاثاء 10/6/2025.