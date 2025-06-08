شؤون فلسطينية

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 54,880

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 54,880
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 54,880، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 126,227، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أن عدد الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة، بلغ 108، و393 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار بلغت 4,603 شهيدا، و14,186 إصابة.

ولفتت المصادر إلى أنه بلغ إجمالي شهداء المساعدات ممن وصلوا المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات 115 شهيدا وأكثر من 1,110 إصابة.

كما إلى أن هناك عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

أخبار ذات صلة

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 54,880

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 54,880

&quot;الإعلامي الحكومي&quot;: الاحتلال يروّج أكاذيب لتبرير استهدافه المستشفى الأوروبي

"الإعلامي الحكومي": الاحتلال يروّج أكاذيب لتبرير استهدافه المستشفى الأوروبي

(حماس): تصعيد الاحتلال يزيد خسائره و&quot;وهم النصر&quot; سيُنهي نتنياهو سياسياً

(حماس): تصعيد الاحتلال يزيد خسائره و"وهم النصر" سيُنهي نتنياهو سياسياً

لواء احتياط إسرائيلي: الجيش منهك ومتخبط وحماس هزمته في غزة

لواء احتياط إسرائيلي: الجيش منهك ومتخبط وحماس هزمته في غزة

الصحة &quot;بغزة&quot; تحذر من كارثة التوقف التام لمستشفيات القطاع بسبب نفاد الوقود

الصحة "بغزة" تحذر من كارثة التوقف التام لمستشفيات القطاع بسبب نفاد الوقود

جيش الاحتلال يعتزم الاستيلاء على سفينة &quot;مادلين&quot; واعتقال ناشطيها

جيش الاحتلال يعتزم الاستيلاء على سفينة "مادلين" واعتقال ناشطيها

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس وسُلطان عُمان

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس وسُلطان عُمان

إعلام الاحتلال يكشف موعد انتهاء عملية (عربات جدعون) في قطاع غزة

إعلام الاحتلال يكشف موعد انتهاء عملية (عربات جدعون) في قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

(حماس): تصعيد الاحتلال يزيد خسائره و&quot;وهم النصر&quot; سيُنهي نتنياهو سياسياً

(حماس): تصعيد الاحتلال يزيد خسائره و"وهم النصر" سيُنهي نتنياهو سياسياً

الصحة &quot;بغزة&quot; تحذر من كارثة التوقف التام لمستشفيات القطاع بسبب نفاد الوقود

الصحة "بغزة" تحذر من كارثة التوقف التام لمستشفيات القطاع بسبب نفاد الوقود

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس وسُلطان عُمان

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس وسُلطان عُمان

(يديعوت أحرونوت): مفاوضات صفقة تبادل الأسرى متوقفة تماماً

(يديعوت أحرونوت): مفاوضات صفقة تبادل الأسرى متوقفة تماماً

بن غفير يطالب نتنياهو بتوضيحات عاجلة بشأن &quot;تمويل آلية المساعدات في غزة&quot;

بن غفير يطالب نتنياهو بتوضيحات عاجلة بشأن "تمويل آلية المساعدات في غزة"

الطقس: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة

الطقس: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة

أسعار صرف العملات في فلسطين

أسعار صرف العملات في فلسطين

آلاف المتطوعين ينطلقون من تونس نحو معبر رفح للمطالبة بوقف الإبادة

آلاف المتطوعين ينطلقون من تونس نحو معبر رفح للمطالبة بوقف الإبادة

منوعات

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

معاقبة دعاة مشاهير سافروا للحج للترويج لشركات سياحية

معاقبة دعاة مشاهير سافروا للحج للترويج لشركات سياحية

زميلتها تكفلت بعلاجها.. وفاة فنانة كوميدية يحزن السوريين

زميلتها تكفلت بعلاجها.. وفاة فنانة كوميدية يحزن السوريين

وفاة &quot;سيدة المسرح العربي&quot; سميحة أيوب عن 93 عاما

وفاة "سيدة المسرح العربي" سميحة أيوب عن 93 عاما

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

&quot;كان يا ما كان في غزة&quot; يفوز بجائزة أفضل إخراج في &quot;كان&quot;

"كان يا ما كان في غزة" يفوز بجائزة أفضل إخراج في "كان"

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة &quot;هند رجب&quot;

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة "هند رجب"

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

بعد فيديو &quot;التحرش&quot;.. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

بعد فيديو "التحرش".. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

عربي

الحجاج يواصلون رمي الجمرات قبيل اختتام مناسك الحج

الحجاج يواصلون رمي الجمرات قبيل اختتام مناسك الحج

قصف إسرائيلي يستهدف أحد عناصر حماس في سوريا

قصف إسرائيلي يستهدف أحد عناصر حماس في سوريا

بيروت: إسرائيل تحاول إبقاء لبنان في حالة توتر عسكري دائم وتمنع انتشار الجيش جنوبا

بيروت: إسرائيل تحاول إبقاء لبنان في حالة توتر عسكري دائم وتمنع انتشار الجيش جنوبا

المغرب..عفو ملكي يشمل 1526 سجيناً بمناسبة عيد الأضحى

المغرب..عفو ملكي يشمل 1526 سجيناً بمناسبة عيد الأضحى