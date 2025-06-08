"الإعلامي الحكومي": الاحتلال يروّج أكاذيب لتبرير استهدافه المستشفى الأوروبي





وشدّد على أن هذه الأكاذيب لن تُخفي حقيقة الجريمة المتمثلة في استهداف المرافق الصحية وارتكاب جرائم حرب ممنهجة بحق المدنيين.





رام الله - دنيا الوطناتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة ترويج الأكاذيب لتبرير جرائمه ضد القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن آخر هذه المزاعم ادعاؤه بوجود "نفق" أسفل المستشفى الأوروبي، وهو ادعاء مفبرك ومليء بالثغرات.وأوضح المكتب أن الفيديو الذي نشره الاحتلال يظهر أنبوبة تصريف ضيقة لا تصلح لأن تكون نفقًا، ويرجّح أن الاحتلال هو من وضعها لأغراض دعائية، لافتًا إلى أنه سبق أن فشل في اختلاق روايات مشابهة حول مستشفيات الشفاء وناصر وحمد، دون العثور على ما يدعم مزاعمه.وأضاف أن الاحتلال كان قد أعلن نيته تدمير المنظومة الصحية، واستخدم قنابل خارقة دون أن تظهر آثارها المزعومة، كما يرفض تزويد الصحفيين بالنسخة الكاملة من الفيديو، ما يؤكد فبركته، داعيًا المواطنين إلى عدم الانجرار وراء روايات الاحتلال أو بعض الإعلاميين المضللين،