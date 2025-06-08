(حماس): تصعيد الاحتلال يزيد خسائره و"وهم النصر" سيُنهي نتنياهو سياسياً

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن "المقاومة الفلسطينية تدير حرب استنزاف ردًا على الإبادة التي يتعرض لها المدنيون، وتُفاجئ العدو يوميًا بتكتيكات ميدانية متجددة".وأضافت الحركة في بيان لها، الأحد، أن "تصعيد الاحتلال لعمليته العسكرية يُفاقم من خسائره، ويدفع أسراه نحو المجهول، مؤكدة أنه لا حل إلا عبر صفقة شاملة، وهو ما يرفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".وأوضحت أن "النصر المطلق الذي يتحدث عنه نتنياهو ليس سوى وهم يُضلّل جمهوره، مشيرة إلى أن الحرب التي أرادها بلا نهاية تحوّلت إلى عبء يومي، وستكون نهايتها السياسية والشخصية بعد سقوط وهم الحسم السريع".