شؤون فلسطينية

لواء احتياط إسرائيلي: الجيش منهك ومتخبط وحماس هزمته في غزة

لواء احتياط إسرائيلي: الجيش منهك ومتخبط وحماس هزمته في غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال اللواء الاحتياط في جيش الاحتلال، إسحق بريك، إن الجيش سيضطر قريبًا إلى تسريح جنود الاحتياط ومنح النظاميين قسطًا من الراحة، مشيرًا إلى أن إسرائيل لن تكون لديها قدرة اقتصادية على تشغيل آلة الحرب، وأن الحقيقة ستظهر للعالم.

وأكد بريك أن "الجيش الذي يقدم نفسه على أنه الأقوى في الشرق الأوسط هزمته حماس، وقريبًا ستصبح إسرائيل مثارًا للسخرية"، لافتًا إلى أن" الجيش لا يكاد ينجح في استهداف حماس ويقصف بشكل أساسي مواطنين فلسطينيين". 

وأضاف أن "قوة الردع الإسرائيلية تعرضت لأضرار كبيرة، ما سيدفع أعداء إسرائيل قرب الحدود إلى الاستعداد لحروب ضدها".

وأشار إلى أن "المخطوفين يموتون داخل الأنفاق في غزة، وكثير من الجنود سيُقتلون ويُصابون بسبب قادة فقدوا البوصلة، مؤكدًا أن ما يهم القادة في إسرائيل هو البقاء الشخصي والسياسي، وهم يقودون الشعب نحو الانتحار الجماعي". 

واتهم بريك القادة السياسيين والعسكريين "بالكذب على الشعب بشأن هزيمة حماس، مشددًا أن أكاذيبهم مستمرة وأن الجيش متعثر في غزة، ويقاتل فقط في المناطق الحدودية بينما يكثف سلاح الجو الغارات لدفع المدنيين إلى الرحيل"

وأضاف أنه "لا يكاد يمر يوم منذ بدء عملية "مركبات جدعون" من دون مقتل أو إصابة جنود".

أخبار ذات صلة

(حماس): تصعيد الاحتلال يزيد خسائره و&quot;وهم النصر&quot; سيُنهي نتنياهو سياسياً

(حماس): تصعيد الاحتلال يزيد خسائره و"وهم النصر" سيُنهي نتنياهو سياسياً

لواء احتياط إسرائيلي: الجيش منهك ومتخبط وحماس هزمته في غزة

لواء احتياط إسرائيلي: الجيش منهك ومتخبط وحماس هزمته في غزة

الصحة &quot;بغزة&quot; تحذر من كارثة التوقف التام لمستشفيات القطاع بسبب نفاد الوقود

الصحة "بغزة" تحذر من كارثة التوقف التام لمستشفيات القطاع بسبب نفاد الوقود

جيش الاحتلال يعتزم الاستيلاء على سفينة &quot;مادلين&quot; واعتقال ناشطيها

جيش الاحتلال يعتزم الاستيلاء على سفينة "مادلين" واعتقال ناشطيها

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس وسُلطان عُمان

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس وسُلطان عُمان

إعلام الاحتلال يكشف موعد انتهاء عملية (عربات جدعون) في قطاع غزة

إعلام الاحتلال يكشف موعد انتهاء عملية (عربات جدعون) في قطاع غزة

(يديعوت أحرونوت): مفاوضات صفقة تبادل الأسرى متوقفة تماماً

(يديعوت أحرونوت): مفاوضات صفقة تبادل الأسرى متوقفة تماماً

الأجهزة الأمنية الفلسطينية تنفي أي علاقة بأبو شباب وجماعته المسلحة في غزة

الأجهزة الأمنية الفلسطينية تنفي أي علاقة بأبو شباب وجماعته المسلحة في غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس وسُلطان عُمان

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس وسُلطان عُمان

بن غفير يطالب نتنياهو بتوضيحات عاجلة بشأن &quot;تمويل آلية المساعدات في غزة&quot;

بن غفير يطالب نتنياهو بتوضيحات عاجلة بشأن "تمويل آلية المساعدات في غزة"

الطقس: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة

الطقس: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة

أسعار صرف العملات في فلسطين

أسعار صرف العملات في فلسطين

آلاف المتطوعين ينطلقون من تونس نحو معبر رفح للمطالبة بوقف الإبادة

آلاف المتطوعين ينطلقون من تونس نحو معبر رفح للمطالبة بوقف الإبادة

الإضراب الشامل يعم بلدة الظاهرية جنوب الخليل حدادا على روح الشهيد طلول

الإضراب الشامل يعم بلدة الظاهرية جنوب الخليل حدادا على روح الشهيد طلول

(أونروا): جياع بغزة أُجبروا على الزحف وسط إطلاق نار إسرائيلي كثيف

(أونروا): جياع بغزة أُجبروا على الزحف وسط إطلاق نار إسرائيلي كثيف

شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة

شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة

منوعات

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

عائلة العندليب ترفض ظهوره بالهولوغرام في المغرب

معاقبة دعاة مشاهير سافروا للحج للترويج لشركات سياحية

معاقبة دعاة مشاهير سافروا للحج للترويج لشركات سياحية

زميلتها تكفلت بعلاجها.. وفاة فنانة كوميدية يحزن السوريين

زميلتها تكفلت بعلاجها.. وفاة فنانة كوميدية يحزن السوريين

وفاة &quot;سيدة المسرح العربي&quot; سميحة أيوب عن 93 عاما

وفاة "سيدة المسرح العربي" سميحة أيوب عن 93 عاما

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

الكويت تسحب الجنسية من الإعلامي شعيب راشد

&quot;كان يا ما كان في غزة&quot; يفوز بجائزة أفضل إخراج في &quot;كان&quot;

"كان يا ما كان في غزة" يفوز بجائزة أفضل إخراج في "كان"

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة &quot;هند رجب&quot;

تعاون عالمي لإنتاج فيلم يخلد قصة "هند رجب"

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

أمينة خليل تحتفل بزفافها في سرية تامة

بعد فيديو &quot;التحرش&quot;.. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

بعد فيديو "التحرش".. نادين نجيم تهدد باللجوء للقضاء

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

تامر حسني يكشف عملية احتيال واسعة باسمه في بلد عربي

عربي

الحجاج يواصلون رمي الجمرات قبيل اختتام مناسك الحج

الحجاج يواصلون رمي الجمرات قبيل اختتام مناسك الحج

قصف إسرائيلي يستهدف أحد عناصر حماس في سوريا

قصف إسرائيلي يستهدف أحد عناصر حماس في سوريا

بيروت: إسرائيل تحاول إبقاء لبنان في حالة توتر عسكري دائم وتمنع انتشار الجيش جنوبا

بيروت: إسرائيل تحاول إبقاء لبنان في حالة توتر عسكري دائم وتمنع انتشار الجيش جنوبا

المغرب..عفو ملكي يشمل 1526 سجيناً بمناسبة عيد الأضحى

المغرب..عفو ملكي يشمل 1526 سجيناً بمناسبة عيد الأضحى