لواء احتياط إسرائيلي: الجيش منهك ومتخبط وحماس هزمته في غزة

رام الله - دنيا الوطنقال اللواء الاحتياط في جيش الاحتلال، إسحق بريك، إن الجيش سيضطر قريبًا إلى تسريح جنود الاحتياط ومنح النظاميين قسطًا من الراحة، مشيرًا إلى أن إسرائيل لن تكون لديها قدرة اقتصادية على تشغيل آلة الحرب، وأن الحقيقة ستظهر للعالم.وأكد بريك أن "الجيش الذي يقدم نفسه على أنه الأقوى في الشرق الأوسط هزمته حماس، وقريبًا ستصبح إسرائيل مثارًا للسخرية"، لافتًا إلى أن" الجيش لا يكاد ينجح في استهداف حماس ويقصف بشكل أساسي مواطنين فلسطينيين".وأضاف أن "قوة الردع الإسرائيلية تعرضت لأضرار كبيرة، ما سيدفع أعداء إسرائيل قرب الحدود إلى الاستعداد لحروب ضدها".وأشار إلى أن "المخطوفين يموتون داخل الأنفاق في غزة، وكثير من الجنود سيُقتلون ويُصابون بسبب قادة فقدوا البوصلة، مؤكدًا أن ما يهم القادة في إسرائيل هو البقاء الشخصي والسياسي، وهم يقودون الشعب نحو الانتحار الجماعي".واتهم بريك القادة السياسيين والعسكريين "بالكذب على الشعب بشأن هزيمة حماس، مشددًا أن أكاذيبهم مستمرة وأن الجيش متعثر في غزة، ويقاتل فقط في المناطق الحدودية بينما يكثف سلاح الجو الغارات لدفع المدنيين إلى الرحيل"وأضاف أنه "لا يكاد يمر يوم منذ بدء عملية "مركبات جدعون" من دون مقتل أو إصابة جنود".