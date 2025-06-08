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دولي

روسيا: نقل الدفعة الأولى من جثث الجنود الأوكرانيين إلى منطقة التبادل

روسيا: نقل الدفعة الأولى من جثث الجنود الأوكرانيين إلى منطقة التبادل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، بأن الجانب الروسي نقل أول دفعة من جثث جنود القوات الأوكرانية إلى منطقة التبادل المتفق عليها مسبقًا بين الطرفين، وذلك وفقًا للاتفاقيات الموقعة في إسطنبول.

وأوضح بيان الوزارة أن هذه الدفعة تشمل 1212 جثة لعسكريين أوكرانيين، مشيرا إلى أنه تم التعرف على هوية العديد منهم، بينما تم تصنيف الباقين كجنود أوكرانيين استنادا إلى الزي العسكري والمناطق التي عُثر عليهم فيها.

وفي سياق متصل، ذكر فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي ورئيس الوفد التفاوضي مع أوكرانيا في إسطنبول، أن روسيا حثت أوكرانيا على استلام جثث عسكرييها.

ومع ذلك، أفاد نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين بأن الجانب الأوكراني لم يوافق حتى الآن على استلام الجثث.

من جانبه، اعتبر دميتري بيلك، عضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس "الدوما" الروسي، أن رفض كييف استلام جثث جنودها يدحض الرواية الأوكرانية التي تزعم أن خسائرها في المواجهة مع روسيا "ضئيلة".

وفي تطور آخر، نشر يفغيني باليتسكي، حاكم مقاطعة زابوروجيه، قوائم تحتوي على جثث الجنود الأوكرانيين التي رفضت السلطات الأوكرانية استلامها، وذلك خلافًا للاتفاق الموقع في إسطنبول.

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