الصحة "بغزة" تحذر من كارثة التوقف التام لمستشفيات القطاع بسبب نفاد الوقود

رام الله - دنيا الوطنقال المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة، منير البرش، إن قوات الاحتلال دمرت المولدات الكهربائية ومحطات الأوكسيجين في عدد من مستشفيات القطاع، ما يهدد قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية.وأكد خلال تصريحات صحفية، الأحد، أن مستشفيات القطاع ستتحول إلى مقابر في غضون أيام بسبب نفاد الوقود، محذرًا من انهيار كامل للمنظومة الصحية إذا استمر الوضع الحالي.وأشار إلى أن منع قوات الاحتلال إدخال الوقود يُعد بمثابة قطع لشريان الحياة عن المستشفيات، ويعرض آلاف المرضى والجرحى لخطر الموت المحقق.