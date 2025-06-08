شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يعتزم الاستيلاء على سفينة "مادلين" واعتقال ناشطيها

جيش الاحتلال يعتزم الاستيلاء على سفينة "مادلين" واعتقال ناشطيها
سفينة مادلين ضمن اسطول كسر الحصار عن قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت (هيئة البث الإسرائيلية)، الأحد، بأن جيش الاحتلال يعتزم الاستيلاء على السفينة "مادلين" ونقلها إلى ميناء أسدود، بالإضافة إلى اعتقال النشطاء الموجودين على متنها وترحيلهم.

ونقلت صحيفة (يسرائيل هيوم) عن مسؤولين قولهم إن "من المتوقع أن يوقف الجيش الأسطول المتجه إلى غزة حتى قبل دخوله المياه الإقليمية الإسرائيلية".

وأمس، قالت "اللجنة الدولية لكسر الحصار عن قطاع غزة" إن السفينة "مادلين" شارفت الآن على السواحل المصرية الشمالية، ولم يتبق إلا القليل للوصول إلى غزة.

وقال طاقم السفينة إن عملية الإبحار تجري بهدوء، بعد ليال سابقة تعرضت فيها السفينة لاقتراب مسيرات أثارت قلقا كبيرا في صفوف النشطاء، قبل أن يتبين أن هدفها كان الاستطلاع وجمع المعلومات. وتقل السفينة 12 ناشطا من دول مختلفة.

وكانت السفينة "مادلين" قد انطلقت من جزيرة صقلية جنوبي إيطاليا الأحد الماضي، وعلى متنها 12 ناشطا دوليا لكسر الحصار الإسرائيلي عن غزة وإيصال المساعدات الإنسانية.

وأتت هذه الخطوة بعد إخفاق محاولة سابقة بسبب هجوم إسرائيلي بطائرتين مسيّرتين على سفينة أخرى في البحر المتوسط قرب مالطا أوائل مايو/أيار الماضي.

وتعد "مادلين" السفينة رقم 36 ضمن سلسلة سفن تحالف "أسطول الحرية"، وقد هددت إسرائيل مرارا باستخدام القوة لاعتراض أي سفن تحاول الوصول إلى غزة.

وسبق أن هاجمت إسرائيل عام 2010 السفينة مافي مرمرة ضمن "أسطول الحرية" في سواحل فلسطين، مما أسفر وقتها عن مقتل 10 مواطنين أتراك، واعتقال الناشطين الآخرين على متن السفينة.

و"أسطول الحرية" الذي تشكّل سنة 2010 هو حركة دولية للتضامن مع الفلسطينيين تكتسي بُعدا إنسانيا، وتنشط ضد الحصار الإسرائيلي على غزة.

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