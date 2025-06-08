تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس وسُلطان عُمان

رام الله - دنيا الوطنجرى اتصال هاتفي، اليوم الأحد، بين الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وسلطان سلطنة عمان هيثم بن طارق، تبادلا خلاله التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك.وأعرب سلطان عُمان هيثم بن طارق موقف سلطنة عُمان الثابت والواضح والداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.بدوره، أعرب الرئيس محمود عباس، عن أمنياته لسلطنة عمان وشعبها الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار، مهنئا الشعب العُماني بحلول عيد الأضحى.وأطلع ، السلطان هيثم بن طارق على الجهود المبذولة لإنهاء الحرب وتحقيق السلام، تشمل الوقف الدائم لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزة.وتطرق الرئيس إلى المؤتمر الدولي للسلام الذي سيعقد الشهر الجاري بنيويورك بمشاركة دولية واسعة، وبرئاسة مشتركة للمملكة العربية السعودية وفرنسا.كما شكر الرئيس محمود عباس، السلطان هيثم بن طارق على مواقفه الداعمة لشعبنا وحقوقه المشروعة.