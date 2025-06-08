قصف إسرائيلي يستهدف أحد عناصر حماس في سوريا

رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن شن غارة جوية استهدفت أحد عناصر حركة "حماس" داخل الأراضي السورية، وتحديدًا في منطقة مزرعة بيت جن جنوب البلاد.وأوضح بيان صادر عن جيش الاحتلال أن الغارة نُفذت ضد عنصر تابع لحركة "حماس" كان يتواجد في المنطقة، دون أن يكشف عن هويته أو يقدّم تفاصيل إضافية.ويأتي هذا الهجوم بعد أيام من إعلان إسرائيل أنها قصفت أهدافًا عسكرية سورية ردًا على إطلاق قذيفتين صاروخيتين باتجاه أراضيها، حيث حمّل وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الرئيس السوري أحمد الشرع، مسؤولية الحادث.في المقابل، نفت دمشق الأنباء المتداولة عن تنفيذ قصف من الأراضي السورية تجاه إسرائيل، مؤكدة أن سياستها لا تقوم على تهديد أي طرف في المنطقة.