إعلام الاحتلال يكشف موعد انتهاء عملية (عربات جدعون) في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، الأحد، عن موعد انتهاء عملية (عربات جدعون) التي بدأها جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ نحو شهر.وشددت الصحيفة على ضرورة مناقشة أهداف العملية ومؤشرات نجاحها، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي حدد منتصف يوليو موعدا لانتهائها.وأوضحت الصحيفة أن "العملية، التي تحلّ ذكرى شهرها بنهاية هذا الأسبوع، تهدف أساسا إلى الضغط على "حماس" للإفراج عن الـ55 رهينة المحتجزين لديها، بينما يتمثل الهدف الثانوي في تقويض القدرات العسكرية والحكومية للحركة".وأوضحت الصحيفة في تقريرها: "من المهم التصريح بصوت عالٍ بأن الحرب في غزة عادلة. لا يجوز لأحد أن يتخيل أن حماس ستخرج من هذه المعركة منتصرة، أو حتى مع بصيص أمل بالنصر. لقد خرجنا من عطلة نهاية أسبوع دامية، لكننا حققنا إنجازات تكتيكية مهمة".ولفتت (معاريف) إلى الثمن الباهظ الذي يدفعه الشعب الإسرائيلي في تلك العملية، حيث سقط 18 عسكريا ومدنيا واحدا منذ بدء "عربات جدعون".