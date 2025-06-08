(يديعوت أحرونوت): مفاوضات صفقة تبادل الأسرى متوقفة تماماً

رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، القول عن مصادر مطّلعة، أن مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل و(حماس) متوقفة تمامًا، في ظل غياب أي تقدم على المسار التفاوضي.وأوضحت الصحيفة أن "الطرفين يتحصنان في مواقفهما، بينما لا تمارس الولايات المتحدة ضغطًا كافيًا لدفع المفاوضات نحو اختراق محتمل"ويشار إلى أن حركة (حماس) خلال جولات المفاوضات السابقة، أعلنت استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة دفعة واحدة مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.في المقابل، نتنياهو يصر على صفقات جزئية ويتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح فصائل المقاومة الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال القطاع.ووفق التقديرات الإسرائيلية، فإنه لا يزال هناك 55 أسيرا محتجزاً في قطاع غزة، 20 منهم على الأقل يُعتقد أنهم أحياء..