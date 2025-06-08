"النقل الخاص": الاحتلال أدخل 11 شاحنة للقطاع التجاري في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس جمعية النقل الخاص، ناهض شحيبر، الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي أدخل 11 شاحنة للقطاع التجاري، وذلك بناءً على تفاهم جرى مع الجانب الإسرائيلي لإدخال المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية.وأضاف شحيبر أن "الجمعية طالبت بتوسيع حصة التجار من البضائع وزيادة عدد الشاحنات المسموح بدخولها من المساعدات، بما يُساهم في تخفيف حجم المعاناة الإنسانية في القطاع".وأشار إلى أنه "من المقرر إدخال 76 شاحنة مساعدات إنسانية اليوم عبر معابر غلاف غزة".وأمس، أعلن شحيبر، التوصل إلى اتفاق، للسماح بدخول شاحنات المساعدات إلى شمال غزة عبر معبر نتساريم ابتداءً من يوم غد الأحد، بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والاحتلال الإسرائيلي.وأكد على مواصلتهم نقل المساعدات حفاظًا على المصلحة العامة لسكان غزة في ظل المجاعة المستمرة.ودعا شحيبر إلى حماية السائقين والشاحنات لضمان استمرارية عمليات الإغاثة وإعلاء المصلحة الوطنية.